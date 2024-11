Getty Images

Udinese, si ferma Payero: il comunicato e le condizioni

39 minuti fa



Brutte notizie per Runjaic: il centrocampista dell'Udinese Martin Payero ha rimediato un problema fisico durante la sosta per le nazionali ed è costretto a dare forfait per la gara di lunedì sera contro l'Empoli.



L'INFORTUNIO - Il centrocampista ha riportato un'elongazione al legamento collaterale del mediale del ginocchio destro. Lo stop dovrebbe essere di almeno un mese e non è da escludere un suo rientro in campo solamente nel 2025.



Questo il comunicato del club friulano, che sottolinea le condizioni dell'argentino: "Udinese Calcio comunica che Martin Payero ha riportato, in seguito ad un trauma in allenamento, un’elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà a disposizione nelle prossime settimane".