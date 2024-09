Un Milan cucito su misura per Reijnders: Morata alla Zirkzee e Abraham come Weghorst

Appare quasi fuori luogo parlare di "pausa" nazionali con riferimento a, alla luce delle sue recenti prestazioni con la maglia dell'. Prestazioni che possono rappresentare tutto, ma sicuramente non una "pausa". Il ruolo ritagliatogli da Ronald Koeman all'interno dello scacchiere della nazionale Oranje spinge Fonseca a tenere in considerazione una riorganizzazione dei compiti in campo, con un eventuale passaggio al 4-3-3 in favore di una migliore

Sono segnali importanti quelli mandati del centrocampista classe '98 nel corso delle due sfide. Il gol segnato in entrambe le sfide è il biglietto da visita, ma il feeling di Reijnders con l'assetto tattico della nazionale va oltre il tabellino: inserimenti, continuo dialogo con il reparto offensivo e partecipazione in quasi tutte le azioni pericolose. L'impressione è che l'olandese, come, riesca a produrre con insistenza giocate decisive, brillando come forse solo all'inizio della scorsa stagione gli si era visto fare.

Se il ruolo di fulcro nel centrocampo a 3 riesce a mettere Reijnders maggiormente a proprio agio, il merito è da ricercare anche nella scelta degli altri interpreti e in particolare nell'utilizzo di une partecipare alla manovra. Ne è un limpido esempio l'impiego dicome punta nel 4-3-3 dell'Olanda nel primo match, in cui il feeling con Reijnders non è di certo passato inosservato. E' proprioper il gol contro la Bosnia, sfiorando anche il bis quando completa un triangolo con Reijnders che, involato verso la porta, schianta il pallone di piatto sulla traversa. Nel gol contro la Germania, pur senza Zirkzee ma con Brobbey, la logica è simile:per vie centrali.

Vedendo quel feeling nato con Zirkzee alla prima da titolare dell'ex Bologna in nazionale, i milanisti hanno subito rivolto il pensiero alla campagna acquisti estiva, quando, salvo poi essere ceduto al Manchester United.. Perché il Milan un centravanti l'ha preso e guarda caso ne ha preso proprio uno che fa del dialogo con i compagni e della partecipazione al gioco corale una delle sue migliori qualità. Lo si è detto subito:non è certamente un attaccante da 25 gol sicuri, ma è probabilmente. Vedasi la relazione fruttuosa con Yamal, Nico Williams e Dani Olmo in nazionale, che ora proverà a riproporre a Milano, magari con Pulisic e Leao e - perché no - con Reijnders. Travestendosi da Zirkzee, Morata proverà a essere il compare migliore per Tijjani, più di quanto possa fare, magari subentrando per dare fisicità e soluzioni su palla inattiva nel finale delle partite. Quel compito che nell'Olanda di Koeman spetta a, per intenderci.