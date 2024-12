Sean, ds del, ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro l'Empoli al Bentegodi che potrebbe risultare fatale all'incarico dell'allenatore Paolo Zanetti:"Abbiamo parlato e abbiamo deciso che venissi io,. Evidentemente in campo non si stanno riuscendo a trovare le giuste prestazioni, un po' è colpa dell'allenatore, un po' dei giocatori ma oggi ci aspettavamo tutt'altra prestazione, poi si può trovare una giornata in cui una squadra è ingiocabile e si è unita anche la sfortuna perché sul primo goal se ci si riprova altre 100 volte non ci si riesce, ma al di là di questo bisogna analizzare a fondo cosa sta succedendo".

Sotto contratto c'è ancora"Ho già lavorato con lui e sarei stato il primo a volerlo tenere, poi abbiamo scelto Baroni per ripartie in modo diverso. Bocchetti o non Bocchetti, prima dobbiamo decidere su Zanetti".: "Dobbiamo andare più a fondo e questa non è la sede giusta.Poi i giocatori che non si sa da dove vengano l’anno scorso ci hanno salvato: Ngonge venida dalla strada, Noslin veniva dalla pizzeria e sono contento per lui. Bisogna andare nei particolari

È il modo in cui è arrivata questa sconfitta a preoccupare la dirigenza del club scaligero (la cui proprietà nella personaovvero Presidio Investors, sulla base di circa 75 milioni di euro) che dovrà prendere un’importante decisione per la guida tecnica della prima squadra, che si è confermata la peggior difesa nei top 5 campionati europei con una media di ben 2,46 gol subiti a partita.