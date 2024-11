Verona, tegola Duda: c'è lesione, i tempi di recupero

Getty Images

Tegola per l', che dovrà fare a meno dinelle prossime partite: arrivano aggiornamenti sull'infortunio del centrocampista.Il classe 1994 si era fatto male durante l'ultima partita con la Slovacchia contro la Svezia in Nations League, l'ex giocatore dell'Hertha Berlino è partito titolare ma nel secondo tempo era stato sostituito per un problema muscolare. E le novità dopo gli esami non sono positive.- Duda ha rimediato una. E' questo il resposnso dei test reso noto dal Verona con un bollettino sul proprio sito ufficiale.

- "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Ondrej Duda, durante il match giocato contro la Svezia di Nations League, ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".- Per Duda si parla di uno stop di circa 20 giorni. Il centrocampista slovacco dunque salterà le sfide con Inter, Cagliari ed Empoli, proverà a tornare a disposizione di Paolo Zanetti per la gara contro ilalla 16esima giornata di Serie A, in programma il 15 dicembre al Tardini.