Weah punta centrale in Milan-Juventus? Gol e segnali per Motta

Torna il campionato e lasi prepara alla sfida contro il, valida per la 13esima giornata di Serie A. Con una consapevolezza, dovrà fare di necessità virtù in attacco. E prende quota la candidatura dicome sostituto di Vlahovic.ormai sono assenze datate e con le qualifa i conti abitualmente. La novità, non positiva, èin nazionale, un risentimento alla coscia rimediato con la Serbia che lo costringerà a saltare la sfida di San Siro.- Niente prime punte di ruolo contro il Milan di Paulo Fonseca dunque per Thiago Motta, che dovrà ridisegnare la Juventus e attingere dalle risorse a disposizione. Le alternative sono poche e dall'ultimo allenamento alla Continassa sono arrivati segnali e risposte abbastanza importanti sulle prossime scelte del tecnico.

- Motta ha schieratonell'ultima partitella disputata alla Continassa contro l'. Il classe 2000, reduce dal bel gol realizzato con gli Stati Uniti contro la Giamaica (stop di coscia e conclusione violenta sotto la traversa) con cui ha festeggiato il ritorno in nazionale, ha dato risposte molto importantiche ha chiuso l'ultima sessione di allenamento.- Una doppietta che conferma lo stato di forma brillante di Weah. I gol in questa stagione sono quattro, di cui tre nelle ultime quattro giornate di Serie A, compreso quello nel derby con il Torino nella partita che ha preceduto la sosta per le nazionali.

LE ALTERNATIVE - Ad oggi l'ex Lilleper ricoprire il ruolo di prima punta al posto di Vlahovic nel 4-2-3-1 con cui Thiago Motta si prepara alla sfida di San Siro. Non l'unica possibilità però, c'è anche l'ipotesiin posizione più avanzata: il turco non era presente alla partitella e proverà a insidiare Vlahovic. Sognano il salto approfittando dell'emergenza infine i giovani di Next Gen e Primavera: fari puntati sui classe 2005 Lorenzoo Alessio