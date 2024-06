Zaniolo spinge per tornare in Serie A: via da Instagram tutti i post riferiti al Galatasaray

Getty Images

Nicolòvuole tornare a giocare in Italia: non è un segreto, ormai il duello trava avanti da giorni e il giocatore sembra ben disposto verso entrambe, ma il Galatasaray pretende un assegno dae non recede dalla sua posizione.Il centrocampista offensivo, nella scorsa stagione all'Aston Villa fino all'infortunio nel finale di stagione che gli ha impedito di essere a disposizione per Euro 2024,Un gesto forte, non molto delicato nei confronti dei tifosi turchi ma significativo del bisogno di tornare a casa.

Per fare come Charles De Ketelaere, che a Bergamo ha ritrovato se stesso, e per giocare la Champions League.Per ritrovare i grandi amici Sottil e Kean e avere più spazio, partecipando comunque ad una competizione europea come la Conference League.