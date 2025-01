Zuppel l'intoccabile, Eziolino Capuano si tiene stretto il suo gioiello

Guai a chi tocca. L'allenatore del Trapani Eziolino Capuano è stato chiaro, l'attaccante classe 2002 rimane un elemento importante della squadra. E pazienza se nella prima parte di stagione ha giocato solo 9 partite - un gol e un assist - a causa di un problema fisico che l'ha tenuto fuori a lungo, perché ora Zuppel è tornato ad allenarsi con la squadra e sta già scaldando i motori per trascinare la squadra il più in alto possibile a suon di reti. Dopo le prime 20 giornate del girone C di Serie C il Trapani è in piena zona playoff, nono posto con 28 punti e -7 dal terzo posto.

- Nelle ultime settimane sono circolate delle voci su interessamenti da parte di club della Serie D per Zuppel, indiscrezioni che non trovano conferma ma qualcosa per Diego potrebbe muoversi.. Zuppel ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma potrebbe partire già l'estate prossima, per ora però il giocatore è focalizzato solo sul Trapani con l'obiettivo di tornare presto in campo a segnare sorridere. La società punta su di lui, per Capuano è intoccabile.

- Dopo essersi messo in vetrina nell'Arezzo di Camplone, era finito nel mirino di alcuni club di Serie A. Estate 2021, lo volevano Torino e Fiorentina.. In bianconero però non trova molto spazio, sette presenze in Primavera e poco altro; Diego fa spallucce, il talento c'è: è solo questione di tempo. In Serie C trova più spazio tra Messina e Virtus Francavilla, a gennaio decide di fare quel passo indietro che gli può svoltare la carriera. Dall'estate scorsa è a Trapani, e ora lì che vuole rinascere.

(foto @acirealecalcio_official)