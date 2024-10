Balotelli, il suo personal trainer è sicuro: "E' carichissimo. Col Genoa andrà in doppia cifra"

Stefano Mazzoldi non ha dubbi:A parlare è colui che negli ultimi mesi ha curato personalmente la preparazione atletica di Supermario, essendone diventato il suo personal trainer: “l’ho visto entusiasta - ha raccontato in un'intervista al La Gazzetta dello Sport - Ha proprio tanta voglia e mentalmente è fortissimo: allenarsi 5 mesi senza avere la certezza di ricominciare non è da tutti”.Mazzoldi non ha paura nello sbilanciarsi circa l'obbiettivo stagionale di gol che Balotelli potrà raggiungere con il Grifone:Mi aspetto che dia tanto, ha tante partite a disposizione. Se no, il nostro lavoro di 5 mesi non avrebbe senso.

Sulle condizioni fisiche del suo assistito aggiunge: "“Muscolarmente sta molto beneBalotelliÈ carichissimo. L’unico rischio è quello di voler troppo spaccare il mondoQuanto all'impatto anche emotivo che il nuovo numero 45 rossoblù potrà fornire a un ambiente in crisi di risultati, Mazzoldi aggiunge: