Chiesa-Juventus, cosa c'è dietro le parole di Motta. Dopo le priorità di Giuntoli, può sbloccarsi la sua cessione

Sono quelli che guardano. Anzi: quelli che aspettano, soprattutto. La Juve ha una squadra in vendita e serve fare presto per recuperare crediti utili per gli acquisti.Prima però serve mettere insieme un po' di cessioni, e se Huijsen e Soulé si stanno sbloccando,. Anche nella prima intervista dalla Germania, il neo allenatore bianconero è stato molto pragmatico e allo stesso tempo laconico: "E' un giocatore della Juventus al momento, vedremo". Eh, vedremo.

Quanto può durare, però, quel "momento" di cui parlava Thiago Motta?Al momento la Juve sta ragionando di priorità: via Soulé e Huijsen, dentro Koopmeiners e Todibo. Poi le spine della rosa: Mckennie, Rugani, Kostic, eventualmente Milik, sicuramente Szczesny.