Dallinga o Castro, chi gioca titolare in Como-Bologna

Getty Images

La prima partita della quarta giornata di Serie A è. Dopo lo stop per la sosta della nazionali il campioanto italiano riapre il sipario e lo fa con la sfida tra due squadre che hanno obiettivi diversi: i biancoblù sono appena saliti in Serie A e puntano a rimanerci anche nella prossima stagione, il Bologna ha scelto Italiano per il dopo Thiago Motta e affronterà una stagione con anche gli impegni di Champions League in calendario.- Vincenzo Italiano a Firenze ci ha abituati a fare molti cambi tra una partita e l'altra: un po' di turnover prima delle sfide europee e altre scelte tecniche dettate dalle intuizioni del tecnico. Probabilmente sarà così anche a Bologna, dove: per la partita contro il Como l'allenatore rossoblù ha scelto di dare fiducia all'attaccante olandese arrivato in estate dal Tolosa, portando Castro in panchina.

- Finora, nelle tre partite prima della sosta, Castro è sempre stato il titolare di Italiano al centro dell'attacco: nella prima giornata contro l'Udinese ha giocato dal primo minuto sostituito da Dallinga nel finale, a Napoli è partito dall'inizio rimanendo in campo per tutta la partita come anche in casa contro l'Empoli.al debutto entrando al posto di Castro. Ora, contro il Como, ha la possibilità di mettersi in mostra da titolare.