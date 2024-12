Getty Images

Il, per la sfida contro i toscani, che aprirà la 18^ giornata di Serie A, non avrà a disposizione l’attaccante, come confermato dan conferenza stampa:Oggi è rimasto a casa. Mi spiace perché si stava allenando bene. Tutti devono capire che fanno parte della squadra e questo è un periodo dove abbiamo bisogno di tutti. E’ un momento difficile, dobbiamo essere uniti e deve essere importante".

Fin qui Balotelli non ha avuto un grande impatto al Genoa. Super Mario, tornato a giocare dopo l’esperienza in Turchia all’Adana Demirspor,Finora è sceso in campo in sei partite sulle sette in cui è stato convocato (rimanendo in panchina contro il Milan a San Siro), ma sempre per pochi minuti.sei spezzoni in cui ha potuto fare poco,E ora l’influenza che lo terrà fuori per l’ultima dell’anno contro l’Empoli.

che dovrebbe contenere al suo interno. Vieira, però, al netto di un rapporto non proprio idilliaco, sa bene come Mario possa dare di più, soprattutto quando entrerà in condizione, come detto dopo il Napoli:, Mario si sta allenando bene e deve continuare così”.