Inter, Calhanoglu non si rischia: Asllani deve rispondere a 3 possibili sostituti sul mercato

Getty Images

. Il quale, in vista della ripresa del campionato sabato pomeriggioIn campo 90 minuti nella gara pareggiata 0-0 con la Repubblica Ceca sabato: domani sera è in calendario un'altra partita dell'Albania, sempre in casa in Nations League, stavolta contro l'Ucraina. Poi mercoledì tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile.

Asllani è chiamato a dare un'importante risposta sul campo in questo senso, anche per allontanare le ombre dei suoi possibili sostituti sul mercato. Infatti, in vista della prossima stagione,(classe 2001, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Empoli) del Torino, lo spagnolo Adrian(classe 2001, attualmente fuori per infortunio) del Parma e il marocchino Reda(classe 2004) dell'Hellas Verona. Prossimo avversario dell'Inter e in particolare di Asllani.