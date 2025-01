Dopo i controlli non annunciati, ma di routine a cui si è sottoposto in mattinata Dusan) è arrivato al centro medico bianconero ancheL'esterno portoghese si dovrà infatti sottoporre alle visite mediche di rito per certificare l'entità del problema al flessore della gamba destra evidenziato nel prepartita della semifinale di Supercoppa Italiana disputata e poi persa contro il Milan in quel di Ryiad. I primi accertamenti avevano sottolineato come il danno non fosse serio, ma oggi dovrebbe arrivare la certificazione dallo staff medico bianconero.

Juventus, visite mediche per Conceiçao: problema al flessore pic.twitter.com/Mn01ZyuaLE — calciomercato.com (@cmdotcom) January 7, 2025

Conceiçao era stato scelto da Thiago Motta per scendere in campo da titolare nella semifinale disputata lo scorso 3 febbraio. Nel corso del riscaldamento prepartita, tuttavia, l'esterno classe 2002L'apprensione è stata alta anche perché Franciscosaltando anche il confronto diretto con il padre Sergio diventato nel frattempo l'allenatore del Milan.ma ora, con l'arrivo al JMedical verrà confermata o meno la prima diagnosi.

Per la Juventus l'ansia non è solo legata alle sue condizioni, ma anche al calendario che attende in questo mese la squadra di Thiago Motta. Oltre alin programma sabato 11 gennaio alle 18 ci saranno in fila le sfide contro(recupero della gara posticipata per la Supercoppa), di nuovo(ma di campionato),(ultime due di Champions) inframezzate dalla supersfida contro il