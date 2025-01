Lautaro: "L'Inter merita rispetto. Vincere la Champions? Non ci nascondiamo è un obiettivo. Il derby..."

AFP via Getty Images

vince 3-0 contro ile vola agli ottavi di finale di Champions League.con la sua tripletta ha deciso la gara e ai microfoni di Amazon Prime Video ha commentato così la gara."Oggi era una partita molto importante da vincere per avere un calendario meno impegnativo. Per fortuna abbiamo avuto la testa e l'atteggiamento giusti. Il premio è per mio figlio e per la mia famiglia che era allo stadio"."Quando hai la cattiveria giusta è così, con l'uomo in più abbiamo lavorato con più tranquillità".

"Superato Mazzola? Sono orgoglioso, sto battendo dei record. Ma io sono felice se l'Inter vince, per i tifosi magnifici che abbiamo"."L'Inter è una grande squadra, deve essere rispettata. Noi rispettiamo tutti, siamo arrivati in finale due anni fa, meritavamo di più col City e anche con l'Atletico l'anno scorso. Il rigore sbagliato fu sfortuna"."Siamo qua per portare l'Inter in alto e lo stiamo facendo. Sono orgoglioso di tutti"."E' un obiettivo, non ci nascondiamo: noi lottiamo per vincere ogni competizione".

"Ora pensiamo al Milan, una grandissima partita. In campionato non possiamo perdere più punti".