Lazio, chiuso un altro acquisto: ecco di chi si tratta

Getty

Terzo acquisto in chiusura per la(il quarto contando anche Munoz , che farà la spola con la Primavera). Dopo Tchaouna e Noslin, quest'ultimo ufficializzato ieri , secondo quanto scrive oggi Il Messaggero. L'accordo per l'arrivo del trequartista nigeriano, con passaporto inglese, era stato trovato da tempo, ma serviva trovare la giusta formula per il pagamento e il trasferimento. Ieri è stato tutto sistemato: prestito oneroso da 2 milioni di euro e obbligo di riscatto a 4 tra un anno, per il classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Manchester City.

L'annuncio della firma del contratto, secondo il quotidiano romano, potrebbe arrivare già oggi o al più domani:Sarà uno dei trequartisti nella linea a 3 dietro la punta che ha in mente Baroni per la Lazio del prossimo anno. Nello stesso ruolo, che fu di Luis Alberto, la dirigenza capitolina vuole però piazzare anche un altro colpo, magari più pesante al livello di caratura del nome. Stengs e Samardzic al momento sono scivolati in basso nelle preferenze: per il primo, che fino a 10 giorni fa sembrava a un passo dall'arrivo, non c'è possibilità di accordo col Feyenoord, perché gli olandesi volgiono come contropartita Isaksen, che Lotito e Fabiani però non vogliono cedere. Per il secondo invece l'Udinese non scende dalla valutazione di 25 milioni. Troppi per le casse laziali. Resta ancora accesa invece qualche debole speranza per Mason Greenwood.