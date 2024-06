Lazio, la mossa di Fabiani per arrivare a Stengs

AFP via Getty Images

è uno degli obiettivi dellaper il post Luis Alberto. I contatti con gli agenti e con ilsono intensi in questi giorni, ma c'è da battere la concorrenza della Premier League, che può offrire stipendi più alti al giocatore. I biancocelesti puntano però a giocare d'anticipo e strappare intanto un accordo con il club olandese. Una ventina i milioni chiesti per il cartellino del classe '98, protagonista di una stagione da 8 gol e 18 assist tra Eredivisie e Coppe. 12 più bonus (per arrivare a 15) l'offerta della Lazio, che su questo affare intende dirottare tutti gli introiti della cessione del Mago spagnolo ai qatarioti delll'Al-Duhail.

trattativa che sembra quindi in una fase di stallo, per il momento. Il ds Fabiani ha però un jolly da giocarsi, per avvicinare le richieste del club di Rotterdam. Secondo Il Messaggero,Al Feyenoord piace parecchio l'ala danese, che al contrario nell'ultima stagione a Roma non è riuscito a imporsi. Un'estate fa era costato anche lui poco meno di 15 milioni. Mettendo il suo cartellino sul piatto si potrebbero abbassare di parecchio le richieste degli olandesi e arrivare velocemente a una chiusura.