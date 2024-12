Minotti bacchetta Ranieri: "Deve eliminare alcuni atteggiamenti"

Getty Images

L'ex difensore e oggi commentatore per Skyha parlato ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sulla Fiorentina e, in particolare, su Luca Ranieri, capitano della squadra quando Biraghi si trova in panchina: "Comuzzo ha superato ogni aspettativa, mentre sapevamo cosa poteva dare Ranieri. Ha le potenzialità per arrivare in Nazionale, può giocare anche nella difesa a tre e può essere una risorsa per la squadra azzurra, ma deve fare ancora qualche passo in avanti. Deve eliminare certi atteggiamenti, ora che ha anche la fascia di capitano della Fiorentina, perché non sono produttivi né per lui né per la squadra; deve imparare a controllarsi di più."

"Avevo qualche dubbio su De Gea, ma alla fine è stata un'intuizione geniale della dirigenza. Quando vedi i giocatori offensivi applicarsi tanto in fase difensiva, è un segnale importante, c’è un grande spirito di squadra. E ci sono ancora margini di miglioramento, soprattutto sui gol subiti, che sono pochi, ma la Fiorentina ha commesso vari errori individuali in quelle occasioni. "