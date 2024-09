Monza, le pagelle di CM: ci prova Maldini ma Turati sbaglia. E quel rischio di Bianco...

Getty Images

Napoli-Monza 2-0Monza: commette una grossa sciocchezza sul raddoppio del Napoli perché regala palla centralmente forzando un passaggio con gli avversari alti in pressione: serata complicata, si ritrova contro Kvaratskhelia, che è sempre un avversario molto complicato da affrontare. E infatti va in difficoltà a più riprese (37' s.t.).: scelta sbagliata quella di chiudere un eventuale passaggio al centro quando Politano sfonda dalla fascia e va a segnare. Nei duelli con Lukaku tutto sommato lo tiene a bada.: non riesce ad arginare Lukaku in marcatura in occasione del gol di Politano. Continua a soffrire dalle sue parti.

: poca spinta sull'out di destra, non dà una grossa mano in nessuna delle due fasi (42' s.t.).: influisce sul gol del Napoli quando cerca di intercettare ma di fatto serve l'assist a Politano che entra in area e segna l'1-0. Rischia anche di causare un rigore con un intervento dubbio su Di Lorenzo (37' s.t.).: buona applicazione davanti la difesa, ci mette costanza nei raddoppi e nel fare da filtro. Non molla un centimetro fino alla fine.: la posizione di Politano lo infastidisce e non poco, infatti sul gol dell'esterno romano se lo perde.

: è il più pericoloso del Monza muovendosi bene tra le linee. Dà la sensazione di poter creare sempre qualcosa e qualche tentativo è frutto di sue conclusioni, prevalentemente.: lega anche il gioco però per gran parte della gara sparisce un po' dai radar.: in avvio pare poter essere il punto di riferimento dei brianzoli poi però viene ingabbiato da Rrahmani e Buongiorno, fino ad essere coinvolto veramente poco.: inizia spensierato il suo Monza e qualcosa sembra poterlo creare. Poi però si arrende all'avversario che è evidentemente più forte. La classifica continua a essere preoccupante, perché i brianzoli sono fermi a 3 punti in 6 partite.