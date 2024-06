Perché la Roma non guadagna nulla dall’affare Calafiori

Getty Images

Riccardo Calafiori è uno dei giocatori italiani in rampa di lancio. Classe 2002, dopo una stagione da protagonista nel Bologna di Thiago Motta è stato convocato da Spalletti per l’Europeo in Germania, in programma da venerdì 14 giugno al 14 luglio.. Ed è rinato.- Nell’estate 2022 i giallorossi l’hanno ceduto a titolo definitivo al Basilea per poco più di 2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, perdendo così definitivamente il controllo del suo cartellino.- Oggi Calafiori è un uomo-mercato: la Juventus spinge per portarlo a Torino dove ritroverebbe Motta col quale ha lavorato a Bologna, i rossoblù non hanno ancora fissato un prezzo e prima di fare una valutazione vogliono aspettare la fine dell’Europeo., che ha già incassato una (piccola) percentuale al momento del trasferimento di Calafiori al Basilea.

- Calafiori è entrato nelle giovanili della Roma a 9 anni, facendo tutti gli step fino alla Primavera e alle partite in Youth League. Nell’ottobre 2018 la sua crescita è frenata da un brutto infortunio:: la prima convocazione in prima squadra, il debutto in Serie A contro la Juventus con un gol annullato e un rigore procurato. E il debutto in Europa League dove segna il primo gol in carriera.