Quando Endrick viene presentato dal Real Madrid? La data e tutti i dettagli

Getty Images

Dopo lo show per Kylian Mbappé, il Real Madrid si prepara ad accogliere e presentare in grande stile anche l’altro grande colpo, il brasiliano Endrick.

Il club di Florentino Perez vuole replicare il bagno di folla incredibile e lo stadio Santiago Bernabeu pieno in occasione della presentazione del fuoriclasse francese, arrivato a parametro zero dal PSG.

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, Endrick verrà presentato proprio nell’impianto casalingo dei Blanco domani, sabato 27 luglio, alle ore 12, proprio nello stesso orario scelto per Mbappé.

Grande attesa per il classe 2006 brasiliano Endrick, prelevato dal Palmeiras e pronto a sbarcare in Europa a soli 18 anni per vestire la prestigiosa maglia del Real Madrid.