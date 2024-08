Quando può debuttare Nico Gonzalez con la Juventus

In ventiquattr'ore il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha presoe Francisco Conceiçao, un doppio colpo per l'attacco rinforzando le fasce così come aveva chiesto Thiago Motta. L'esterno argentino arriva dalla Fiorentina in. L'ex Stoccarda è arrivato in bianconero dopo una lunga trattativa tra i due club, con il giocatore che spingeva per trasferirsi a Torino.- La prima giornata bianconera di Nico Gonzalez è stata domenica 25 agosto: visite mediche in mattinata al J Medical prima di proseguire l'iter con firme sul contratto e annuncio ufficiale.perché non si è riusciti a completare l'iter burocratico entro le 12 di domenica 25, termine ultimo per inserire il giocatore nelle liste Serie A.

- L'esordio di Nico Gonzalez con la Juventus quindi slitterà - probabilmente - alla partita successiva,. Al di là delle scelte che farà l'allenatore per la gara con i giallorossi, alla lunga Nico dovrebbe essere un titolare della Juve, giocando largo a destra nel tridente offensivo.