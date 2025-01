Romamania: Ranieri non sceglierà il nuovo allenatore

Redazione Calciomercato

Nove mesi senza vittoria in trasferta. Come dato basterebbe questo a descrivere le difficoltà della Roma ogniqualvolta è chiamata ad affrontare un impegno lontano dall'Olimpico. Ad Alkmaar arriva una sconfitta che riduce drasticamente le speranze di permanenza in Europa League della squadra di Ranieri.. Con Dovbyk scarico di dopamina e nessuna valida alternativa in panchina, ci prova il solo Dybala a rendere la trasvolata olandese meno amara di quanto si rivelerà al fischio finale.

Che sia la mancanza della torta della nonna (Mourinho dixit) o qualsiasi altro tipo di defaillance, la Roma che in casa è Dottor Jekyll ha ben poche speranze di arrivare lontano se assume la forma di Mr Hyde non appena varca le soglie del Grande Raccordo Anulare. Nel frattempo in società continuano a mancare punti di riferimento. A ore, piuttosto che l'annuncio del nuovo Amministratore Delegato, potrebbe arrivare solo quello di qualche nuovo hotel del gruppo Friedkin.. Domenica ad Udine per cercare di interrompere una maledizione iniziata lo scorso 25 aprile proprio in Friuli e cercare di dare un senso a qualcosa, anche se qualcosa un senso (forse) non ce l'ha. L'Europa è un obiettivo solo per chi non ha ancora capito la vera dimensione di questa squadra.