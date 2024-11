Sinner vince le ATP Finals e entra nella storia: battuto Fritz in due set

AFP via Getty Images

Non era mai successo e se qualcuno poteva farcela, quello non poteva non essere. Sul campo della Inalpi Arena di Torino, dove si sono svolte negli ultimi giorni leche hanno chiamato a rapporto tutti i big del tennis mondiale,, uscito a testa alta dalla finale contro lo statunitenseUn match a senso unico, portato a casa da Sinner in due set che gli hanno permesso di superare Fritz in due set. Dopo il 6-4 nel primo set, l'altoatesino si è ripetuto con un secondo 6-4 che lo proietta ancora di più nella storia dello sport italiano:

La vittoria arriva a un anno di distanza dalla finale delle ATP Finlas 2023 contro. Quest'anno, tuttavia, l'esito è stato opposto e Sinner si è preso la vetta delle ATP Finals, superando in fila De Minaur, lo stesso Fritz e Medvedev nella fase a gironi, per poi imporsi su Ruud prima di approdare in finale. E' storia.