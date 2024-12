Sorteggio playoff Conference League: come funziona, dove vederlo in tv e streaming

AFP via Getty Images

. La Fiorentina cerca la qualificazione diretta agli ottavi di finale, in attesa che Venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 13, ci sia il sorteggio dei playoff che comporrà il tabellone della fase successiva, che sarà visibile e in diretta sul sito ufficiale della UEFA.– Ricordiamo, innanzitutto, il regolamento della fase campionato.: dalla 9^ alla 16^ come teste di serie, le restanti dalla 17^ alla 24^ come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.

LEGGI QUI L’INTERO TABELLONE

ta (cioè delle squadre posizionate dal 9° al 24° posto). Gli incroci dei playoff sono già prestabiliti a coppie, così come segue: i club finiti al 9° o 10° posto sfideranno club finiti al 23° o 24° posto, club all'11° o 12° contro club al 21° o 22°, club al 13° o 14° contro club al 19° o 20° e club al 15° o 16° contro club al 17° o 18° ().

, corrispondenti alle coppie di squadre di cui sopra. Quattro urne sono riservate alle non teste di serie (urna 17/18, urna 19/20, urna 21/22 e urna 23/24), e quattro urne sono riservate alle teste di serie (urna 9/10, urna 11/12, urna 13/14 e urna 15/16).Il sorteggio comincerà con le non teste di serie, partendo dall'urna contenente le squadre alle posizioni 23/24: la prima delle due società estratta finirà nel lato sinistro del tabellone, l'altra squadra nel lato destro. Si procederà così allo stesso modo per le altre coppie di non teste di serie (19/20 e 17/18).

Andata: 13 febbraio 2025

Ritorno: 20 febbraio 2025

. La prima urna a essere oggetto di sorteggio sarà quella 15/16: la prima delle due squadre estratte andrà a sinistra, la seconda a destra. E così via fino al completamento delle coppie e del quadro dei playoff.Gli spareggi si giocano a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno, con ritorno in casa delle teste di serie. Le vincitrici degli spareggi si qualificheranno agli ottavi di finale della competizione dove incontreranno le prime otto della fase campionato. Ecco le date:, dagli ottavi in poi,. Ma, vista la natura tennistica del tabellone, ogni club conoscerà già i nomi delle quattro squadre che potrà sfidare negli ottavi, dato che nel sorteggio di febbraio il meccanismo a coppie sarà analogo (1° e 2° formano una coppia, così come 3° e 4°, così come 5° e 6°, così come 7° e 8°).