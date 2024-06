Spagna-Irlanda del Nord: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Laaffronta l'ultima amichevole in preparazione agli Europei, a pochi giorni dall'inizio della rassegna in terra tedesca. La squadra di De La Fuente, dopo la vittoria per 5-0 contro Andorra, sfrutterà questo test per mettere a punto gli ultimi dettagli prima di lanciarsi nell'avventura europea, che vedrà la squadra iberica affrontare prima la Croazia, poi l'Italia e l'Albania.Partita: Spagna-Irlanda del NordData: sabato 8 giugnoOrario: 21.30Canale Tv: Sky Sport Calcio (202)Streaming: NOWLa partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming, sarà possibile seguire la gara attraverso l'app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW tv.

La telecronaca su Sky sarà affidata a Luca Mastrorilli.: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Merino; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Ct. De la Fuente: Peacock-Farrell; Ballard, Toal, Evans; Hume, Thompson, Charles, Spencer; Bradley, Price; Reid. Ct. O'Neill