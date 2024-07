ZUMAPRESS.com

Torino, contatti con il Lugano per l'ex Juve Hajdari

38 minuti fa



Il Torino continua la ricerca di un difensore dopo l’addio dell’ex capitano Alessandro Buongiorno. Come riferisce Sky Sport, il club granata ha avviato i contatti per Albian Hajdari, difensore classe 2003 di proprietà del Lugano.



Il difensore di origini kosovare e di passaporto svizzero ha collezionato 3 gol e 1 assist in 45 partite nella passata stagione con il Lugano tra Super League, Coppa Svizzera, Conference League e preliminari di Europa League.



Hajdari ha vissuto una breve parentesi alle Juventus nel 2021 senza mai scendere in campo in gare ufficiali, né in prima squadra né nelle formazioni giovanili.