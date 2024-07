Getty Images

UFFICIALE - L'Inter saluta Cuadrado, il comunicato: "Grazie, Juan!"

un' ora fa

Le strade di Juan Cuadrado e l'Inter si dividono. Dopo appena una stagione, il colombiano ex Juventus saluta il club nerazzurro.



La società di viale della Liberazione ha salutato il classe 1988 con un comunicato ufficiale, apparso sul sito e sui canali social:



"Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: Juan Cuadrado e l’Inter si salutano. L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League. A Cuadrado, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Juan".