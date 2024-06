Europei 2024, quanto guadagnano i club per ogni giocatore convocato

Getty Images

Più giocatori hai a Euro 2024 e più guadagni. Sì, più o meno. Spieghiamo: la Uefa ha messo a disposizione 140 milioni di euro da dividere tra i vari club che hanno giocatori all'Europeo in Germania che si giocherà da venerdì 14 giugno al 14 luglio.: il numero di giocatori convocati nelle varie nazionali, il numero di giorni in cui ogni giocatore sarà impegnato nella fase finale, e la classificazione Fifa delle società legata ai compensi di formazione. Si tratta di una divisione in tre categorie: per chi fa parte della prima sono previsti 10mila euro al giorno per ogni giocatore, chi rientra nella seconda guadagnerà 6670 euro al giorno a giocatore, e chi è nella terza 3330 euro al giorno per giocatore.

- La Nazionale che ha più giocatori della Serie A è chiaramente l'Italia,. La seconda partita degli Azzurri sarà contro la Spagna alle 21 a Gelsenkirchen, per poi chiudere la fase a gironi alla Red Bull Arena di Lipsia il 24 giugno contro la Croazia. L'eventuale ottavo di finale si giocherà il 29 o il 30 giugno.