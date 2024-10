AFP/Getty Images

Guilavogui riparte dall'Inghilterra: Mazzarri lo voleva all'Inter

11 minuti fa



Josuha Guilavogui riparte dall'Inghilterra. Libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Mainz a parametro zero una volta scaduto il contratto lo scorso 30 giugno, il centrocampista francese di origini guineane (34 anni ex Atletico Madrid e Wolfsburg) ha firmato col Leeds United.



La squadra inglese è prima in classifica nel campionato di seconda divisione a pari punti con il Sunderland a quota 22 in 11 giornate. Una decina di anni fa l'allenatore Walter Mazzarri avrebbe voluto Guilavogui all'Inter, ma la trattativa non andò in porto.