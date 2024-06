Portogallo-Croazia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Portogallo-Croazia

Data: 8 giugno 2024

Orario: 18.45

Canale TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go, Now Tv

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Portogallo-Croazia su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Portogallo-Croazia su SKY

GUARDA SU SKY

I lusitani, che hanno vinto l'edizione del 2016 e si presenta ai nastri di partenza come una delle possibili favorite, affrontano i croati, terzi agli ultimi Mondiali in Qatar e intenzionati a ben figurare anche nella kermesse continentale. Occhi puntati sulla Nazionale di Luka Modric, che sarà avversaria dell'Italia di Luciano Spalletti nel Gruppo B.

La sfida tra Portogallo e Croazia è in calendario alle 18:45 di sabato 8 giugno. Sarà Sky a trasmettere in diretta la sfida tra il Portogallo e la Croazia: la gara sarà visibile su Sky Sport per giovedì 8 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 18.45. In streaming, invece, sarà visibile tramite l'app di Sky Go, scaricabile su una smart tv, ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), oltre che in streaming su Now Tv.Il commento della sfida tra Portogallo e Croazia sarà affidato ad Antonio Nucera.

Sá; Cancelo, Dias, Antonio Silva, Mendes; Neves, Vitinha, Palhinha; Jota, Leao, Conceicao. Ct: MartinezLivakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Baturina; Majer, Kramaric, Perisic; Petkovic. Ct: Dalic