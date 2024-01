Torna il calciomercato e lo fa con la sessione invernale del 2024. Tante le squadre che cercheranno rinforzi nella finestra di riparazione, tanti i giocatori che vorranno cambiare squadra per rilanciarsi in vista della seconda parte della stagione. La seguiremo passo dopo passo, notizia dopo notizia, nel nostro LIVE costantemente aggiornato.





12:00 - Anche il Lecce ufficializza il rinnovo di contratto di due giocatori: Gendrey e Baschirotto, scadenza prolungata al 2026.



11:30 - Era attesa solo l'ufficialità e ora è arrivata: Matteo Gabbia è di nuovo un giocatore del Milan, dopo il prestito al Villarreal



10:30 - Doppio rinnovo in casa Torino: prolungano fino al 2025 Vojvoda e Linetty.



08:30 - Iniziate le visite mediche per Pasquale Mazzocchi. L'ormai ex giocatore della Salernitana si unirà nelle prossime ore al Napoli,