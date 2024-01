Mercato LIVE: Furlani vuole Motta al Milan, Soumare per il Napoli

Torna il calciomercato e lo fa con la sessione invernale del 2024. Tante le squadre che cercheranno rinforzi nella finestra di riparazione, tanti i giocatori che vorranno cambiare squadra per rilanciarsi in vista della seconda parte della stagione. La seguiremo passo dopo passo, notizia dopo notizia, nel nostro LIVE costantemente aggiornato.



Venerdì 5 gennaio 2024



11.26 - La Lazio sente le sirene inglesi per Felipe Anderson: il West Ham vorrebbe esercitare il riscatto sul calciatore.



10.40 - La Cremonese ha messo gli occhi su Gaston Pereiro del Cagliari e Cesar Falletti della Ternana.



10.17 - Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha scelto Boubakary Soumare, centrocampista del Leicester in prestito al Siviglia.



10.02 - Mauro Icardi vuole tornare all'Inter. Per il momento il Galatasaray non valuta proposte per il suo cartellino. Nessuna risposta nerazzurra.



9.37 - Furlani vuole Thiago Motta al Milan. Il tecnico del Bologna potrebbe essere il profilo giusto in vista del cambio allenatore.



9.00 - Secondo Tuttosport, la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo per Mattia Zaccagni. Dalla Lazio è arrivato un secco no. Il giocatore è in scadenza nel 2025



8.15 - Napoli-Di Lorenzo, rischio divorzio. Dopo le critiche, il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, ha parlato così: "Vediamo da qui a giugno cosa succederà, ognuno poi prenderà le proprie decisioni. Nella speranza che se un giorno dovessimo decidere di andare via da Napoli, la società ne trovi uno meglio di Di Lorenzo".





Giovedì 4 gennaio



22.47 - Il Verona sta chiudendo l’acquisto di Facundo Garcés, difensore classe ‘99 del Colon con doppio passaporto argentino e spagnolo. La retrocessione del club argentino ha fatto scattare in automatico la clausola rescissoria di 3 milioni di euro, ma i gialloblù potrebbero ottenere un ulteriore sconto chiudendo l'affare al milione di euro. Contratto in scadenza a dicembre prossimo.



21:20 - La Juve sembra poter superare l'Inter su Djaló: il giocatore vuole cambiare squadra a gennaio e i nerazzurri lo prenderebbero solo a giugno



20.47 - Offerta da oltre 20 milioni di euro (più i cartellini di Ostigard e Zanoli) del Napoli al Genoa per Radu Dragusin. Lo riporta Sky



20.40 - Offerta dall'Arabia per Felipe Anderson: secondo Sky la Lazio lo considera incedibile e spera ancora nel rinnovo



19.02 - Il Manchester United ha esercitato l'opzione di rinnovo - con prolungamento fino a giugno 2025 - per Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka e Hannibal Mejbri.



17.54 - L'attaccante senegalese dell'Hellas Verona, Yayah Kallon (classe 2001 ex Genoa) è vicino al passaggio al Bari in Serie B.



17.47 - L'Atalanta accoglie un nuovo acquisto che si unisce alla formazione Under 23. I nerazzurri hanno infatti annunciato l'arrivo dell'attaccante classe 2005 Siren Diao Balde dall'Hellas Verona.



17.14 - Il Marsiglia, nella giornata di ieri, ha raggiunto una base di accordo con l’Inter per il prestito con diritto di riscatto di Agoumè. Il centrocampista francese però ha chiesto tempo per riflettere perché molto attratto dalla possibilità di giocare in Spagna con la maglia del Siviglia.



16.45 - Georges Mikautadze lascia l'Ajax: il fantasista georgiano torna in prestito al Metz fino al termine della stagione.



15.53 - La Lazio entra tra le pretendenti in corsa per Andrea Colpani per l'estate, con il sempre più probabile addio di Pedro e Felipe Anderson a giugno.



15.12 - La Fiorentina continua a monitorare diversi nomi per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Il nuovo profilo attenzionato è quello di Nehuen Perez, difensore argentino classe 2000 dell'Udinese.



14.20 - Il difensore del West Ham Thilo Kehrer è ormai ad un passo dal passaggio al Monaco. Il centrale - seguito da vicino anche da Napoli, Roma e Milan - è arrivato a in Francia per visite e firma del contratto.



13.27 - Pasquale Mazzocchi ha firmato il contratto col Napoli. Il terzino classe 1995 arriva dalla Salernitana.



12.21 - Il Torino annuncia di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive dell'attaccante paraguaiano Antonio Sanabria fino al 30 giugno 2026.



11.36 - Il Manchester City prenota Claudio Echeverri. Per il trequartista argentino classe 2006 del River Plate, i campioni d'Inghilterra, d'Europa e del mondo allenati da Guardiola investono circa 15 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus.



11.01 - In Serie B il Brescia comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione il portiere Michele Avella, classe 2000, dal Frosinone.



11.03 - Marcos Leonardo sbarca a Lisbona. Trattato in passato dalla Roma, l'attaccante brasiliano classe 2003 lascia il Santos e si appresta a firmare il contratto col Benfica, che investe circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.



10.22 - Samuele Mulattieri può lasciare il Sassuolo. Arrivato la scorsa estate dall'Inter come parziale contropartita tecnica per Frattesi, l'attaccante classe 2000 è richiesto dal Como in Serie B o in alternativa può tornare al Frosinone.



9.44 - L'Empoli pesca sul mercato georgiano: in arrivo dal Torpedo Kutaisi il difensore centrale Saba Goglichidze, classe 2004.



9.23 - Il Lecce punta l'esterno offensivo olandese Javairo Dilrosun (classe 1998) del Feyenoord e il centrocampista polacco Bartosz Slisz (classe 1999) del Legia Varsavia.



9.18 - Niente Italia per Thilo Kehrer. Accostato a Milan e Roma, il 27enne difensore tedesco ex PSG lascia gli inglesi del West Ham e passa in prestito con diritto di riscatto ai francesi del Monaco.



Mercoledì 3 gennaio



20.42 - L'Udinese sta chiudendo l'arrivo di Lautaro Giannetti, difensore classe '93 che arriverà da svincolato dopo la fine del contratto col Velez. Atteso in Italia nelle prossime ore.



17.02 - E' durata solo sei mesi l'avventura di Noha Lemina alla Sampdoria: il centrocampista torna al Psg che lo gira sempre in prestito al Wolverhampton.



15.32 - La Roma si inserisce per Huijsen della Juventus, che aveva già un accordo verbale col Frosinone per un prestito secco.



12:00 - Anche il Lecce ufficializza il rinnovo di contratto di due giocatori: Gendrey e Baschirotto, scadenza prolungata al 2026.



11:30 - Era attesa solo l'ufficialità e ora è arrivata: Matteo Gabbia è di nuovo un giocatore del Milan, dopo il prestito al Villarreal



10:30 - Doppio rinnovo in casa Torino: prolungano fino al 2025 Vojvoda e Linetty.



08:30 - Iniziate le visite mediche per Pasquale Mazzocchi. L'ormai ex giocatore della Salernitana si unirà nelle prossime ore al Napoli,